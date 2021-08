Sant’Agnello, la denuncia social: “Deiezioni canine e immondizia lungo la discesa per la Marinella”

Penisola sorrentina, la spiaggia Marinella di Sant’Agnello è tra le più frequentate da turisti e residenti che conoscono la zona, come nel caso della discesa a mare passato per la grotta. Una dei cittadini di Sant’Agnello ha notato una situazione di degrado in cui versa la discesa a mare, e ha deciso di denunciare l’accaduto su Facebook.

Ecco cosa scrive.

Questa è l’immondizia depositata dietro un muro lungo la grotta che scende al mare della Marinella , ma rimarrà lì o c’è la speranza che venga tolta ? Per non parlare della schifezza che c’è lungo tutta la grotta . Sindaco perché non cammina un po’ per strada e vede tutto quello che non va ? Le piante invadono quel poco che di marciapiede è praticabile , si devono scansare oltre alle deiezioni dei cani anche le buste dell’immondizia che sono depositate sui marciapiedi , insomma un giro per poi fare la pulizia non sarebbe male , il paese si governa anche camminando e non stando con il culo su una sedia !

Siamo sicuri che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per far rispettare l’ambiente a coloro che ogni giorno lo condividono con gli altri.