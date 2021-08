Salerno veste il mondo arabo con i “colori” della Costiera

Parte da Salerno la proposta di modest fashion dedicata al mondo arabo. È questa la novità che caratterizza l’edizione numero tre dell’EDS – Evening Dresses Show, l’evento, unico nel fashion system , dedicato agli abiti e agli accessori donna e uomo per la sera, che si svolgerà da domani a venerdì presso la Stazione Marittima Zaha Hadid. «Quest’anno, – spiega Roberto Jannelli presidente di Italian Fashion Talent Award che organizza la tre giorni – abbiamo chiesto alle aziende partecipanti di creare degli outfit per la donna medio-orientale, ispirati al concetto di modest fashion , ossia di capi di abbigliamento per le donne musulmane, rispettosi delle leggi coraniche, che lasciassero, quindi il capo coperto, senza segnare la silhouette e senza trasparenze e lunghi alla caviglia». E così a Salerno verrà presentata, per la prima volta, la “capsule collection” del progetto Italian Muslim Wear: abiti di fattura artigianale, interamente Made in Italy, realizzati da 32 aziende appositamente per il mercato arabo, nell’ottica di internazionalizzazione dei loro mercati. Ecco dunque che da Salerno partiranno le proposte di caftani da sera con i colori della Costiera Amalfitana o completi in seta fluida blu China fino a un abito evening-sustainable e a una mise realizzata con fili di pelle upcycling , per una moda anche green . Un’anteprima di una iniziativa internazionale resa possibile dalla collaborazione tra Ifta e South Italian Fashion, il consorzio di aziende del settore moda, nato in Campania per valorizzare e promuovere il potenziale creativo e produttivo del Sud Italia. Altra novità di questa edizione sarà la special area dedicata al moda sartoriale per uomo, denominata “Singolare Maschile”, che vedrà la presenza di 12 dei maggiori brand dell’ hand made da uomo. L’Evening Dresses Show quest’anno ospiterà 61 collezioni di piccole e medie aziende provenienti dalle otto regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La tre giorni fashion , realizzata con il sostegno di Ice, l’Agenzia governativa per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Piano Export Sud (Pes 2), del Ministero degli Esteri e di quello dello Sviluppo, della Regione Campania, Provincia e Comune di Salerno, richiamerà in città oltre 100 tra buyer dei top retailer italiani e distributori, insieme a 40 operatori stranieri di cui 31 buyer e 9 giornalisti, provenienti da 15 paesi, europei ed extra-europei. Durante i tre giorni della manifestazione, buyer e giornalisti avranno dunque la possibilità di toccare con mano la singolarità e la qualità delle creazioni delle aziende meridionali attraverso incontri in presenza, in un’edizione che ha adottato il claim “Come back to life”, un ritorno alla vita, quella di relazioni reali, dopo tanto digitale. Non mancherà comunque, anche in questa edizione, la parte digital : grazie alla piattaforma Fiera Smart 365, potranno collegarsi e partecipare all’evento in modalità “virtuale” da ben 78 paesi dove sono presenti altrettante sedi dell’Ice. «Siamo giovani, commenta Jannelli – ma ci sono tutti i presupposti affinché l’Eds cresca, siamo al pari di saloni come il Pitti e stiamo cercando di fare sempre meglio per consacrare Salerno e la Campania come capitale dell’ evening wear . L’edizione di quest’anno è molto importante perché l’evento è stato inserito nel calendario dei fashion show internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome». Nella serata di chiusura della manifestazione ci sarà il momento clou con la sfilata delle aziende partecipanti che presenteranno in passerella due outfit per brand e la loro proposta di moda muslim, con la regia affidata a Titti Baiocchi.