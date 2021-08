Salerno, sprint per il nuovo Ruggi: consegnato alla Regione il progetto definitivo da 250 milioni

I prossimi passaggi sono stati già definiti dalla Regione: dopo la convocazione di una prima conferenza dei servizi tenuta lo scorso 3 luglio in cui è stato analizzato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo “Ruggi” e un ulteriore summit del 17 luglio in cui sono state acquisite ulteriori documentazioni dagli Enti coinvolti nella realizzazione del nuovo ospedale, adesso ci sarà la riunione definitiva, favorita anche dalla decisione di escludere dalla Via il cantiere dell’opera arrivata lo scorso 4 agosto sempre da Palazzo Santa Lucia. Nelle prossime settimane, infatti, si terrà un’ulteriore conferenza dei servizi «finalizzata all’approvazione del progetto definitivo nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera». Sarà un appuntamento decisivo. Fondamentale: con l’approvazione del progetto definitivo, infatti, in breve tempo potranno anche essere definite le gare d’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale “Ruggi”.

Ma come sarà il nuovo polo della Sanità di Salerno? Negli ultimi progetti presentati, infatti, emergeva che l’impianto architettonico sarà composto da un edificio principale che prevede un podio che si alza per tre piani e un livello interrato che conterrà tutti principali servizi di diagnosi e cura oltre alle attività di supporto. Si aggiunge il sistema delle torri che si sviluppa su quattro livelli e sarà dedicato alle unità di degenza e alle funzioni legate alla didattica e all’Amministrazione. Previsti, inoltre, tutta una serie di interventi collaterali per far sì che il nuovo ospedale “Ruggi” possa essere raggiunto con grande facilità: ci sarà, infatti, una nuova uscita della tangenziale per rendere veloci i collegamenti via terra oltre a una serie di opere sulla viabilità ordinaria. Nel progetto del prolungamento della metropolitana leggera fino all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, inoltre, è stata prevista anche una fermata del treno proprio nei pressi del nosocomio. Il dato è tratto: i lavori del nuovo “Ruggi”, a breve, potranno anche iniziare.