Salerno: SOS droga, è allarme nei quartieri.

Come si legge nelle pagine dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno, lo spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno è arrivato a limiti intollerabili in diversi quartieri della città. Pur essendo effettuato con massima discrezione, è diffusissimo a partire da lungomare Trieste dove, dopo la pausa Covid, sono tornati gli spacciatori. Questa volta non sono stranieri a vendere il “fumo” o i “pallini” di cocaina ma le nuove leve o pregiudicati residenti del centro storico che hanno le loro postazioni addirittura ne pressi di alcuni locali commerciali.

Hashish, marijuana e cocaina, senza contare eroina e crack sono disponibili come in un droga market ambulante, con pusher che, tra le varie tasche, hanno ogni sorta di stupefacenti. Da ultimo, a finire negli arresti venerdì scorso un 26enne del centro storico con marijuana e hashish addosso, arrestato dalla Squadra mobile proprio sul lungomare.

Non c’è solo la cessione di droghe per appuntamento semmai tramite i social o whastapp, ma anche la proposta indistinta. Il pusher, infatti, sempre con grande discrezione avvicina giovani e persone di mezza età che passeggiano proponendo loro le varie droghe. Un metodo tanto discreto quanto sfacciato messo in campo tanto sul lungomare quanto sul corso Vittorio Emanuele.

Ma lo spaccio di droghe non è solo una prerogativa dei viali alberati vicino al mare. Si vendono droghe in grande quantità a Matierno, Ogliara, Cappelle e a Fratte, come nella zona intorno a via Calenda o a largo Sinno, piazzetta Pasquale Naddeo, via Eduardo Iannicelli o piazza San Francesco al Carmine.

Una considerevole vendita di stupefacenti si registra anche nella zona di Calcedonia, via Capone e strade limitrofe o al centro storico tra i vicoli a ridosso di piazza Abate conforti e di largo Campo.

Acquistare stupefacenti e di una facilità disarmante nella zona orientale, con punti di spaccio nei pressi di piazza Gian Camillo Gloriosi (perfino intrufolandosi in alcuni palazzi), presso la stazione della metropolitana a Torrione, ma anche nei pressi della metro, del porticciolo e di alcune piazze di Pastena.

Non mancano gli spacciatori a Mercatello, in via Generale Clark o a Mariconda. I maggiori problemi sono al cosiddetto villaggio dei Puffi o a Sant’Eustachio. Le forze dell’ordine in strada sono poche per un contrasto sufficiente dello spaccio, anche se poi arrivano le operazioni che disarticolano gruppi di pusher, con l’arresto di decine e decine di persone alla volta. Quello che manca completamente è, però, la presa di coscienza del problema droga da parte dell’opinione pubblica e della politica e dei suoi riflessi su tutti gli episodi criminali a Salerno.