Salerno: si tuffa da una scogliera, quindicenne grave in rianimazione

Sia il giorno di Ferragosto sia ieri, intanto, in molti hanno continuato a fare il bagno sugli scogli di via lungomare Colombo e a tuffarsi dai massi nonostante la notizia dell’incidente accaduto a quindicenne appena il giorno prima. Ed in molti hanno chiesto, soprattutto attraverso i social, di impedire l’accesso alla scogliera.

Sul punto risponde il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mimmo De Maio: «In questo momento, la priorità rimangono le condizioni di salute del giovane ferito e la sua evoluzione: speriamo possa ristabilirsi quanto prima. La scogliera non è interdetta come non lo sono tante altre. Interdire l’accesso è un’operazione dall’esito incerto, visto che molte persone sono solite raggiungerla via mare. Porre delle barriere, quindi, sarebbe in pratica inutile». Il vicesindaco aggiunge: «Aspettiamo la ricostruzione esatta della dinamica dell’accaduto per comprendere se ci sono degli interventi per limitare l’accesso alle eventuali zone a rischio. Ricordo che fare un tuffo dagli scogli in qualsiasi zona è estremamente pericoloso. Studieremo anche l’apposizione di cartelli per invitare alla massima prudenza e a non tuffarsi dagli scogli per il valore che possono avere, almeno quale avvertimento ».

Tra Pastena e Mercatello ci sono stati diversi incidenti per tuffi dagli scogli nei pressi del porticciolo di Pastena come a Mercatello e in particolare da quest’anno anche dalla nuova scogliera realizzata nell’ambito dei lavori di ripascimento. Fondale basso in qualche caso, la presenza di pietre o degli scogli in altri rendono pericoloso tuffarsi su gran parte il litorale salernitano. Ma si continua a farlo al “Masuccio Salernitano” come nei pressi del porto commerciale e nella zona orientale, nonostante sia nota la pericolosità e che nei decenni si siano contati feriti anche gravi.