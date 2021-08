Salerno, scuola sicura: l’Asl pianifica i nuovi open day per gli studenti. Il previsto sprint di dopo Ferragosto sta per scattare: la campagna vaccinale in provincia di Salerno ritorna nel vivo per raggiungere l’obiettivo dell’immunità di gregge entro fine settembre. E l’Asl, ancora una volta, è pronta a fare la sua parte con delle iniziative “mirate” per immunizzare la popolazione nel più breve tempo possibile. Il mirino, come già preannunciato, ora è puntato in particolare sui giovani della fascia d’età fra i 12 e 19 anni, ovvero tutti i ragazzi che compongono la popolazione scolastica chiamata a ritornare fra i banchi a partire dal 15 settembre. «Dalla prossima settimana faremo delle iniziative mirate e specifiche per permettere una riapertura tranquilla delle scuole», spiega Arcangelo Saggese Tozzi, dirigente Asl e responsabile aziendale dell’emergenza Covid. Entro qualche giorno, dunque, saranno calendarizzati una serie d’appuntamenti che renderanno sempre più facile l’accesso alle dosi per i giovanissimi, contando anche sulla maggiore disponibilità dei farmaci per lenire il “mostro invisibile” e sul provvedimento nazionale che prevede la “vaccinazione libera” per tutti i giovani.

Lo sprint, dunque, è pronto a partire. Contando su una base di partenza già importante: al momento, infatti, nella fascia d’età fra i 12 e i 19 anni sono stati vaccinati il 47% dei residenti nel territorio che va da Scafati a Sapri: «Queste azioni mirate – prosegue Saggese Tozzi – sono orientate su ciò che avviene nelle nostre comunità. Adesso questi tempi ci dicono che dobbiamo vaccinare gli studenti. E, visti gli ultimi dati, c’è anche un elemento da non sottovalutare: la resistenza iniziale delle famiglie sta venendo meno».