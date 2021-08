Salerno, più di mille ragazzi a ballare in discoteca , la polizia la chiude – Le Forze dell’Ordine hanno sanzionato, per gravi violazioni un noto locale per musica ad alto volume e chiuso una discoteca per assembramenti. Nella circostanza sono stati trovati più di mille giovani a ballare. Essendo ciò vietato per le note implicazioni concernenti la diffusione del Covid la discoteca è stata chiusa e segnalata alla Prefettura.