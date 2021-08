Salerno, più di mille ragazzi a ballare in discoteca , la polizia la chiude. Ma in spiaggia si assembrano e ballano ovunque

Salerno, più di mille ragazzi a ballare in discoteca , la polizia la chiude – Le Forze dell’Ordine hanno sanzionato, per gravi violazioni un noto locale per musica ad alto volume e chiuso una discoteca per assembramenti. Nella circostanza sono stati trovati più di mille giovani a ballare. Essendo ciò vietato per le note implicazioni concernenti la diffusione del Covid la discoteca è stata chiusa e segnalata alla Prefettura. Ma inanto arrivano segnalazioni che in spiaggia ballano e si assembrano ovunque, insomma i locali notturni, che in genere sono più rispettosi delle regole, presi di mira, gli abusivi vanno avanti senza problemi. Ore 2 del mattino: spiaggia libera in via Ligea. Centinaia di persone ballano e fanno festa per il ferragosto violando ogni norma anti covid. Discoteche chiuse, controlli nei locali per i clienti nelle sale al chiuso e spiagge che si trasformano in piste da ballo abusive. Era già accaduto nella notte di San Silvestro il bis nella notte. Raduni non autorizzati e pericolosi perchè il Covid, giusto ricordarlo, non è stato ancora sconfitto. Segnalate feste non autorizzate su molti arenili salernitani, nel Cilento e in Costiera amalfitana .