Salerno, movida violenta. Giovane accoltellato finisce al Ruggi, tempestivi i soccorsi

Un miracolo e i soccorsi immediati hanno evitato che un 33enne di Mariconda perdesse la vita, dopo essere stato più volte accoltellato all’addome e all’altezza della milza.

Ennesima episodio di violenza in piena “movida” a Salerno: R.C., queste le iniziali del ferito, è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’ospedale “Ruggi” ma dovrebbe cavarsela. Sull’accoltellamento indaga la Squadra Mobile che sta recuperando i filmati della videosorveglianza del Comune e dei locali privati. Le scene dell’accoltellamento, infatti, sarebbero state immortalate dalle telecamere nei pressi del teatro Augusteo, sotto Palazzo di Città.

Come si legge dal quotidiano La Città di Salerno, pochi minuti dopo l’una di ieri notte, un gruppo di giovani si sarebbe avvicinato al 33enne che si trovava insieme ad altre persone, tra il teatro Augusteo e palazzo Edilizia, lato lungomare. Uno degli aggressori avrebbe sferrato più coltellate all’addome e una al fianco del malcapitato. Il ferito si è accasciato a terra e il gruppo del quale faceva parte l’accoltellatore si è allontanato.

R.C. è stato soccorso dai suoi amici, mentre altri sarebbero andati via a bordo di scooter. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al “Ruggi” dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, durato tre ore, per suturare le varie ferite all’addome e al fianco. Attualmente R.C. è ricoverato in prognosi riservata.

La lite, poi l’aggressione. Gli investigatori dei vicequestore Marcello Castello e Aniello Ingenito stanno visionando tutti i filmati dei vari sistemi di videosorveglianza. Sembra che ci sia stato un alterco precedente l’aggressione, consumatosi sul lungomare, pare nella zona di Santa Teresa o tra viali immediatamente vicini, tra più persone dei due gruppi, quello del ferito e del feritore.

Tutto sembrava calmatosi tanti che i contendenti si sono allontanati per raggiungere gli scooter parcheggiati sul marciapiedi alle spalle del Comune. All’improvviso il tragico epilogo, con l’accoltellamento del 33enne. Solo la fortuna e l’intervento rapido dell’ambulanza hanno consentito che ieri non ci scappasse il morto nell’ennesima rissa in pieno centro cittadino. I luoghi, infatti, sono gli stessi del 15 maggio scorso quando, durante una rissa alla quale parteciparono una ventina di minorenni, ad essere feriti furono due sedicenni, rincorsi sanguinanti fin dentro un noto ristorante di via Roma. Nei pressi dello stesso locale, estraneo ai fatti, a giugno, un’altra lite culminata con l’esplosione di un colpo di pistola a salve.

Le indagini della Mobile. La Mobile sta indagando per stabilire non solo l’autore dell’accoltellamento ma anche il movente dell’aggressione. Il 33enne ha alcuni precedenti, tra i quali uno in materia di stupefacenti ed è sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore di Salerno. Il giovane è di Mariconda e non si esclude che altri amici fossero della zona Orientale. Un particolare che fa ricordare il movente della rissa del 15 maggio scorso, scoppiata per una rivalità tra residenti del centro storico e quelli dei quartieri. Le indagini sull’aggressione, al momento, sono a tutto campo e si ritiene che a breve si potrebbero raggiunge- re importanti risultati, visto che i video sono molto chiari.

La rissa sul Corso. Un altro episodio violento si è verificato sempre ieri alle 4.10 davanti a un bar all’altezza della libreria Feltrinelli, al corso Vittorio Emanuele. Ad avere la peggio una ragazza di 21 anni di Salerno, raggiunta al volto da un oggetto scagliato da due persone che litigavano mentre erano seduti ai tavolini del locale. Motivo della lite un apprezzamento di troppo alla ragazza. Per fortuna la 21enne, dopo la medicazione in ospedale, è tornata a casa.

I precedenti.

Le risse stanno diventano una consuetudine della movida salernitana, proprio nella zona tra il lungomare e via Roma e all’interno del centro storico, in particolare nei pressi di piazza Abate Conforti e Largo Campo. E non c’entrano nulla i riflessi dei lunghi periodi di lockdown: basta vedere cosa è accaduto nei due anni precedenti alla pandemia per annotare liti e accoltellamenti sempre in quella zona. Violenze che vedono protagonisti spesso giovanissimi e che passano per il consumo di droga, di facile reperimento, e soprattutto per l’illecita vendita di alcolici da parte di pochi gestori scorretti dei locali. Non sorprende, quindi, che proprio nelle scorse ore, la polizia abbia sanzionato quattro bar per aver venduto alcolici dopo le 22.