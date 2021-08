Salerno . Mondo del sociale a lutto. Si è spenta ieri mattina all’alba Nunzia Abbondanza, presidente della associazione “Gaia”, fondatrice della pagina “Tutto gratis niente in vendita Salerno 2” che, da tempo, lottava contro un brutto male.

Molto conosciuta nel mondo del sociale a Salerno e provincia, tante sono state le famiglie aiutate da Nunzio, nonostante la sua battaglia personale non ha mai spesso di impegnarsi per gli altri.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. “Riposa in pace Abbondanza Nunzia sei stata una persona speciale per me come tante altre persone, eri sempre pronta a dare una mano a tutti noi ora che non ci sei più angelo nostro vegliaci da, lassù e aiuta gli angeli del paradiso con la tua, allegria e con la tua, bontà non ti dimenticherò mai amica mia”, ha scritto Alessia. Nunzia aveva fatto dei social il suo personale “terzo settore” impegnandosi sempre a raccogliere quanto necessario per le famiglie in difficoltà economica. Il lutto – Presidente associazione Gaia