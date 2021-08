Salerno, grave incidente sulla litoranea di Battipaglia verso Acquafarm, verso Pontecagnano code per carico disperso da camion

Foto 2 di 2



Incidente in litoranea

Brutto incidente stradale in litoranea tra Bellizzi e Battaglia nel primo pomeriggio di oggi (all’altezza del villaggio Acquafarm) dove sono rimaste coinvolte 4 auto. Due si sono scontrate frontalmente con altre due che sopraggiungevano che le hanno a loro volta investite. Sul posto sono subito giunte cinque ambulanze, tre dell’Humanitas e due della Vo.Pi. Tra i feriti trasportati all’ospedale ci sarebbero anche alcuni bambini. Nessuno sarebbe comunque in gravi condizioni. L’incidente ha provocato problemi alla circolazione. Gli accertamenti per stabilire la dinamica sono affidati ai vigili urbani. Sul posto anche i carabinieri di battipaglia in ausilio.

Autostrada code da e per la Salerno Reggio Calabria nel tratto che porta agli svincoli per il Cilento

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel salernitano, si segnalano code in direzione sud tra gli svincoli di Salerno (km 8,000) e Pontecagnano Nord (15,000) a causa del carico disperso lungo il piano viabile da parte di un mezzo pesante in transito (in prossimità del km 15,000).

Per permettere le operazioni di rimozione del carico e per motivi di sicurezza allo stato attuale si transita sulla sola corsia di sorpasso.

In considerazione degli elevati flussi di traffico connessi all’esodo estivo, le code si stanno accumulando già a partire dallo svincolo di Baronissi (km 3,000).

In relazione alla natura ed alla quantità del carico disperso, le operazioni in corso risultano particolarmente articolate; terminato l’intervento da parte del personale di Anas, sarà possibile ripristinare la transitabilità a piena carreggiata.

Sul posto è intervenuto anche personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

