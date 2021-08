Salerno, gli studenti della Regione Campania potranno avere l’abbonamento gratis solo con il “green pass”

Salerno, gli studenti potranno avere l’abbonamento gratis solo con il “green pass”.

Sarà necessario essere in possesso del “green pass” per assicurarsi l’abbonamento gratuito dedicato agli studenti della Regione Campania.

La conferma arriva dal presidente della Commissione trasporti di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone, che – dopo aver anticipato già nelle scorse settimane il possibile provvedimento conferma la decisione, annunciando anche che a breve sarà definita e pubblicata la delibera che conterrà il provvedimento. Parole che, dunque, chiariscono il “giallo” che si era aperto nelle ultime ore sul carnet gratuito messo a disposizione degli studenti della Campania, come si legge anche dalle pagine odierne del quotidiano La Città di Salerno.

Proprio ieri, infatti, Unico Campania, il Consorzio che si occupa della gestione della tariffazione e della biglietteria del trasporto pubblico locale nella “terra felix”, ha aperto il portale online dedicato ai rinnovi o alle nuove istanze per richiedere gli abbonamenti, senza specificare la questione del possesso del “lasciapassare”.

Ma sulla questione non c’erano tante certezze. Perché sempre Unico Campania, nella giornata di martedì, ha evidenziato di essere «in attesa che la Regione Campania stabilisca i requisiti per l’anno scolastico 2021/2022, in particolare per quanto riguarda il possesso del green pass vaccinale ».

Chiarimenti che sono arrivati dalla Regione.

E che pongono un “paletto” agli studenti che vorranno impossessarsi del carnet: per accedere al servizio gratuito per il trasporto pubblico locale – che, ricordiamo, non prevede limitazioni per chi non è in possesso della certificazione verde dell’Unione Europea – dovrà essere in possesso anche del “green pass”.

L’attenzione sugli abbonamenti per gli studenti è alta da giorni: Unico Campania, infatti, nelle ultime settimane è stata subissata di richieste di informazioni da parte degli utenti che sono interessati a rinnovare o ad accedere al carnet. Martedì, dopo tante difficoltà ad avere contati con il Consorzio (questione di cui è stata informata anche l’Università di Salerno e il rettore Vincenzo Loia grazie all’interessamento delle associazioni degli studenti) Unico ha comunicato che «la campagna studenti partirà nel corso della prossima settimana», invitando inoltre gli studenti campani e i loro genitori «a preparare la documentazione necessaria a presentare la richiesta, in particolare il certificato Isee che deve avere valore minore di 35mila euro, per essere pronti a compilare la domanda online appena la piattaforma sarà aperta».

Nel pomeriggio di ieri, però, è arrivata un’ulteriore comunicazione che annuncia l’apertura del portale online per le registrazioni e i successivi pagamenti. Nella nota, però, non viene fatto alcun cenno al possesso del “green pass”. Da Palazzo Santa Lucia, però, chiariscono che il possesso del “lasciapassare” sarà necessario per accedere all’abbonamento gratuito.