Salerno dopo Sant’Agnello, il prof no vax rischia la sospensione, ma in Costiera amalfitana e Sorrento aspettano. Sant’Agnello è stata la prima scuola a emanare una circolare che dal primo settembre punisce chi non si è fatto il vaccino o più precisamente non va a lavorare senza green pass, per cui o si fa il vaccino o si sobbarca la spesa di tamponi per il coronavirus Covid-19 ogni 48 ore . In Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina le scuole sono state chiare in tal punto, prof e personale tutti con il green pass, ma non hanno pubblicato e quindi resa applicativa una sanzione come già ha fatto Sant’Agnello e Salerno, ma sarà questione di giorni, probabilmente da inizio anno scolastico, in Campania il 15 settembre, ci saranno sanzioni per tutti .

Assenza ingiustificata in caso di mancato possesso del green pass, pronta la sospensione per i prof no vax. Prime circolari dei presidi salernitani in applicazione del decreto legge 111 dello scorso 6 agosto che ha introdotto il green pass obbligatorio per docenti, operatori ausiliari, tecnici e amministrativi. Dall’1 settembre scatta la linea dura del certificato verde come misura preventiva e di sicurezza. E i presidi di Salerno l’hanno subito applicata in vista della presa di servizio di mercoledì prossimo per corpo docenti e personale Ata.

LA STRETTA

«Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento»: scrive in una circolare inviata ieri al personale docente e Ata la preside del liceo Regina Margherita, Angela Nappi. L’avviso si rifà al decreto legge numero 111 del 6 agosto recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». «Tutto il personale scolastico – ricorda la preside Nappi – nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19». Ovviamente i docenti non vaccinati potranno esibire l’esito di un tampone molecolare o rapido ogni 48 ore per potersi presentare a scuola, come alternativa al possesso del green pass. «Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi – chiarisce la Nappi – I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass». Monito chiaro e avvertenze specifiche per una ripresa in sicurezza. Dall’1 settembre il certificato verde è indispensabile per i docenti. Mentre non sarà richiesto ai docenti nell’ultima settimana di agosto per l’espletamento degli esami di riparazione degli studenti che hanno riportato insufficienze a fine anno scorso. «Spero nel buon senso di tutti gli interessati commenta a caldo la preside Nappi – Mi auguro che anche i nuovi arrivi tra docenti e personale Ata siano vaccinati, altrimenti i no vax dovranno esibire attestato del tampone quotidianamente e questo concorrerà sicuramente a ingolfare il sistema. Senza ombra di dubbio». Per la preside del liceo Regina Margherita «non competerebbe ai presidi il controllo, ma al momento non abbiamo scelta. Siamo così desiderosi di ritornare alla normalità e di avere i nostri ragazzi a scuola che vorremmo tutti e tutto in regola, ormai stanchi di inutili e improduttive chiacchiere».

LA SCELTA

Anche la preside del liceo scientifico Severi, Barbara Figliolia, ha avvisato i suoi docenti con una circolare, in cui esprime un appello molto esplicito. «Si invita il personale tutto si legge nella circolare della Figliolia – ad una fattiva collaborazione, in considerazione del fatto che la certificazione verde Covid-19 risulta essere un’ulteriore misura al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale dell’istruzione». «Resto dell’avviso commenta la preside la sua circolare – che il Governo debba agire velocemente e con più determinazione obbligando la presentazione del green pass a tutti nelle more di inserire l’obbligo del vaccino per tutti. Solo così potremmo uscire da questa crisi e ritornare alla normalità». Tra i presidi salernitani circola infatti malumore e preoccupazione per il fatto che solo i docenti e gli addetti Ata siano obbligati al green pass e non gli esperti, gli educatori e i fornitori che orbitano attorno alle scuole. «Reputo che il controllo dovrebbe interessare tutte le categorie professionali e non osserva Anna Laura Giannantonio, preside liceo Da Procida – Non vedo perché solo i docenti debbano avere l’obbligo di esibire il Green Pass». «La validità del green pass sarà verificata attraverso l’app messa a disposizione gratuitamente dal ministero annuncia Ornella Pellegrino, preside alberghiero Virtuoso – e caricata su tablet ad uso dei collaboratori scolastici che potranno così operare i controlli giornalieri. Di questi controlli rimarrà traccia su un registro interno. Sicuramente tutto ciò potrebbe arrecare dei rallentamenti durante l’ingresso in classe ma la sicurezza viene al primo posto».