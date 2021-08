Salerno, arriva l’ ordinanza. Senso unico alternato sulla SR 18/a nelle ore notturne.

La Provincia di Salerno ordina un senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche sulla SR 18/ a dal km 47+585 al km 49+593 in Vietri sul Mare a confine con il comune di Cava de’ Tirreni.

Con l’ ordinanza numero 951 del 06/08/2021 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza) infatti si dispone il senso unico alternato dalle ore 22.00 alle ore 9.00 dal 23 agosto al 19 novembre 2021 per la costruzione di un nuovo elettrodo MT/BT interrato.

I lavori saranno dunque svolti in notturna, per permettere che gli stessi vengano eseguiti correttamente su di un tratto di strada che di giorno è altamente trafficato, rispettando le seguenti prescrizioni: asfaltare i tratti di mezza carreggiata non eseguiti di recente in quanto oggetto del Vostro intervento, affinché si renda omogenea l’intera sede stradale con la relativa segnaletica orizzontale.