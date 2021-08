Salerno: 70 nuovi casi di Covid-19, incremento della positività nell’ intera “terra felix”.

Sono 70 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Salerno comunicati ieri dall’Unità di Crisi della Regione Campania e scoperti nel corso dei controlli in laboratorio effettuati nella giornata di martedì, come si legge anche dall’odierna edizione del quotidiano La Citta di Salerno.

Un lieve decremento, dunque, dopo il nuovo picco registrato in precedenza quando, in sole ventiquattr’ore, nel territorio che va da Scafati a Sapri furono accertate 112 ulteriori positività.

La situazione, dunque, resta preoccupante. Così come in tutta la Campania: ieri, infatti, i dati dell’organo di Palazzo Santa Lucia hanno mostrato un nuovo incremento dell’indice di positività nell’intera “terra felix”.

Secondo l’ultimo report dell’Unità di Crisi, infatti, nei controlli effettuati nella giornata di martedì in tutta la Regione sono emersi 552 nuove infezioni da coronavirus su 16.659 test “passati al setaccio” nei laboratori accreditati da tecnici e biologi. In base al precedente bollettino il tasso di contagio era pari al 2,29%, ieri invece è salito al 3.31%.

Una persona è deceduta nelle ultime 48 ore; tre in precedenza ma sono stati registrati ieri.

Negli ospedali, leggero calo nelle terapie intensive (martedì 16 posti letto occupati rispetto ai 15 di ieri), mentre continuano ad aumentare i ricoveri in degenza (da 270 pazienti si è passati a 284).