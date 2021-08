Salernitana:chiuso il mercato,resta incompleta nonostante i tanti arrivi!

Il fatidico gong finale sul calciomercato 2021 è appena arrivato ed è tempo di primi bilanci in casa Salernitana, fermo restando che sarà sempre il campo l’unico giudice supremo delle scelte fatte in sede di mercato. La rosa, a conti fatti, nonostante i tanti arrivi (ben dieci nell’ultimo mese), resta gravemente incompleta in alune zone nevralgiche, soprattutto la mediana e l’attacco. Sfumato al fotofinish Gerson Rodrigues, l’attacco può contare sui soli Simy, Bonazzoli e Djuric, oltre al giovane Vergani, decisamente poco per un campionato lungo e ricco di insidie, ma soprattutto la mediana resta preoccupantemente priva di qualità. Cuore, grinta e polmoni non possono bastare ad alti livelli, ma i granata hanno incontrato tante difficoltà. La sensazione è che si sia cercato di fare il possibile – considerando i tanti innesti che occorrevano, la crisi generale e l’assenza di una società alle spalle – ma che questo possibile non possa affatto bastare. Resta in piedi il mercato degli svincolati, con giocatori Gondo (arrivo imminente) che potrebbero fare al caso dei granata, ma resta difficile riuscire a pescare il jolly di categoria tra i parametri zero. Il tempo si pronutncerà sulla bontà delle operazioni granata, ma sicuramente Castori non potrà essere pienamente soddisfatto della sessione trasferimenti.

fonte tutto salernitana.com