Salernitana: si inizia a fare sul serio, amichevole con l’Aston Villa e poi Coppa Italia con la Reggina

Si disputerà domenica l’amichevole tra Aston Villa e Salernitana. Il club di Birmingham ha annullato il test in programma domani con il Siviglia a causa di alcuni casi Covid registrati all’interno del gruppo squadra iberico. Domani l’Aston Villa sosterrà una seduta di allenamento a porte aperte e domenica alle 14 (in Italia saranno le 15) affronterà la Salernitana che domani partirà alla volta dell’Inghilterra per il test di lusso che precederà l’esordio ufficiale in Coppa Italia del prossimo 16 agosto contro la Reggina.

