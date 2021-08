Salernitana scatenata sul mercato.

Dopo aver virtualmente chiuso l’affare Simy, con l’attaccante atteso in città per la giornata di lunedì, la Salernitana vira sul centrocampo, arriva anche l’ufficialità: Grigoris Kastanos è un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista arriva in granata dalla Juventus in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto: “Grigoris Kastanos è un giocatore della Salernitana. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto del centrocampista classe ’98Grigoris Kastanos”. Il cipriota indosserà la maglia numero 20.

Salernitana-Reggina: formazioni e dove vederla (Di venerdì 13 agosto 2021) Lunedì 16 Agosto 2021 nello Stadio Arechi alle ore 20:45 si disputerà la partita –Salernitana–Reggina di Coppa Italia. Centrata la promozione in Serie A la Salernitana ha ribadito la fiducia a Fabrizio Castori. Undicesima nell’ultima Serie B, la Reggina ha rimpiazzato Marco Baroni con Alfredo Aglietti tecnico toscano proveniente dal Chievo. La vincente affronterà il Genoa che si è qualificato ai danni del Perugia.

La partita sarà visibile sul canale 20 di Mediaset

