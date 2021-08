Salernitana-Roma il fischietto è palermitano

Sarà il palermitano Rosario Abisso a dirigere la prima gara casalinga della Salernitana in questa stagione di Serie A, quella di domenica contro la Roma. Gli assistenti saranno Filippo Valeriani di Ravenna e Marco Bresmes di Bergamo. Il quarto uomo sarà il leccese Ivano Pezzuto, mentre al Var due bolognesi: Gianluca Aureliano e, come assistente, Alessandro Prontera.

I precedenti

Sono nove i precedenti tra il fischietto siciliano classe 1985 e la Salernitana, con un bilancio a dir poco negativo per i granata: una sola vittoria, cinque sconfitte e tre pareggi. Segno X proprio nell’ultimo precedente in ordine di tempo, l’1 febbraio scorso sul campo della Reggina (0-0) con tanto di rigore fallito da Djuric per i granata. L’unico successo risale alla stagione 2015/2016 nel 3-2 sul Latina con gol di Odjer, Coda e Donnarumma. Il primo dei cinque ko arrivò in Coppa Italia contro il Teramo: il 4 agosto del 2013 gli abruzzesi espugnarono l’Arechi contro i granata di Sanderra. Abisso fu anche l’arbitro delle sconfitta per 1-0 contro Aquila e Perugia nella medesima stagione ma anche del pareggio col Monza che valse alla Salernitana poi passata a Gregucci la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro. La prima sconfitta in Serie B invece è arrivata l’1 febbraio del 2016: anche in quell’occasione la Salernitana giocava in concomitanza con la chiusura del calciomercato, perdendo per 3-1 sul campo dello Spezia. Ancor più cocente il ko nel derby di Avellino per 3-2 nel campionato 2016/2017, quando Abisso arbitrò anche la partita pareggiata per 1-1 con la Pro Vercelli.

MERCATO: si guarda in casa della Spal

La Salernitana guarda in casa della Spal per avere rinforzi in difesa e a centrocampo. Secondo l’odierna edizione del quotidiano Il Mattino, infatti, il club granata avrebbe messo nel mirino Francesco Vicari e Federico Viviani.

Ultime ore di casting in difesa

Il primo, romano classe 1994, è diventato capitano degli estensi (foto in alto durante un contrasto con Djuric nello scorso campionato) ma è in scadenza di contratto e potrebbe essere sensibile alle sirene della massima serie. La dirigenza granata ne ha parlato con il suo entourage e si proverà a valutare la fattibilità dell’operazione, soprattutto se Gagliolo (’90) del Parma dovesse risultare irraggiungibile. Ma, perché no, anche se il Parma dovesse accattare di cedere lo svedese,, l’unico ostacolo al momento pare sia questo, l’ostruzionismo di Maresca che non vuole privarsi del giocatore, elemento mancino e duttile. In contemporanea, infatti, si valuta la cessione di Ramzi Aya che ha mercato in serie cadetta. Vicari – piede destro – ha già discreta esperienza in Serie A (96 partite proprio con la Spal tra il 2017 e il 2020) ed è fisicamente ben piazzato: alto un metro e novanta, le sue caratteristiche sarebbero gradite all’allenatore Castori. Ma sul taccuino continuano ad esserci anche altri elementi come Edoardo Goldaniga (’93), in uscita dal Sassuolo dopo due anni trascorsi al Genoa.

I Viviani

Nelle scorse settimane la Salernitana aveva virtualmente chiuso un accordo con Mattia Viviani, svincolatosi dopo la mancata iscrizione del Chievo in B. C’è stato però un rallentamento con l’under classe 2000. Non è detto che la cosa non vada in porto, anzi, ma ad oggi il club campano cerca prima elementi con un pizzico di esperienza in più. E il cognome non cambia per niente, perché i riflettori si sono accesi su Federico Viviani, classe 1992, pure lui in forza alla Spal. Il suo contratto con i ferraresi scade nel 2023 e si è finalmente ripreso da un triennio maledetto, tra problemi muscolari, lombosciatalgia, Covid e chi più ne ha più ne metta. Ha messo insieme, dal 2018 a oggi, poco più di 20 presenze, molte per spezzoni di gara, tra Spal, Frosinone e Livorno. Ma in precedenza era riuscito a conquistarsi la ribalta anche della massima serie con Bologna, Verona e con la stessa Spal nel primo anno con Semplici. Ora cerca riscatto e Clotet sembra volerci puntare. La Salernitana però può far leva sulla categoria e ne avrebbe parlato con il procuratore, Pocetta.

