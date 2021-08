Salernitana in partenza per Bologna,la carica dei tifosi

La spinta ultras per affrontare al meglio l’esordio in Serie A. In questi minuti la Salernitana è in partenza, dalla Stazione Centrale, direzione Bologna, ad incitare la squadra c’è la Curva Sud che ieri, tramite comunicato, aveva reso noto la volontà di stare al fianco dei calciatori. Presenti oltre mille persone. Tutti i gruppi ultras hanno atteso i Castori boys per caricarli con cori di incitamento e bandiere, il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. In particolare è stata richiesta la distanza dai calciatori. Un gesto per far sentire supporto in seguito alla decisione del tifo organizzato di non accedere all’Arechi per protesta contro le limitazioni anti Covid. Prima dell’arrivo dei granata i classici cori hanno riecheggiato nel piazzale antistante, presente anche il gruppo ultras in onore di Loris Del Campo, ragazzo tragicamente scomparso durante i festeggiamenti in città per la promozione in massima serie. Alle 14.15 l’arrivo della squadra che è scesa dal pullman, scortato dalle forze dell’ordine, sulle note di “Forza ragazzi!”. Grande incitamento per mister Castori che si è fermato ad ammirare la torcida granata e a ringraziare i tifosi prima di entrare in stazione mentre risuonava “Castori uno di noi”. Cori anche in ricordo del Siberiano e dei giovani tifosi scomparsi Matteo Della Corte e Loris Del Campo. Alle 14.45 la partenza della Salernitana direzione Bologna.

IL PENSIERO DEL MISTER

Carico a molla, come sempre. Fabrizio Castori torna in serie A con l’obiettivo di cancellare l’unica, amara esperienza fin qui vissuta nella massima divisione con il Carpi. Manca dal 15 maggio 2016, quando con i biancorossi vinse a Udine ma non bastò per conquistare la salvezza. Che ora vuole a tutti i costi con la sua Salernitana, a coronamento di un bel percorso – non senza insidie – iniziato un anno fa.

La felicità di una nuova avventura

“L’emozione la proverò al momento dell’ingresso in campo magari domani, ora non so dire come mi sentirò Sicuramente sono molto contento di iniziare questo nuovo campionato in una categoria che avevo lasciato malincuore 5 anni fa. – dice Castori – La Serie A è l’ambizione di tutti quelli che fanno questo mestiere. Non vedo l’ora di cominciare. I momenti di difficoltà ci saranno, dobbiamo mentalizzarci sul campionato con le squadre alla nostra portata, non possiamo paragonarci alle big: perdere contro le grandi non ci farebbe contenti ma dobbiamo vincere gli scontri diretti. Ricordo che in A ci sono due campionati in uno: l’anno scorso a 33 punti è retrocessa l’ultima squadra, quindi potrebbe bastare anche meno di un punto a partita. Sappiamo che dobbiamo avere sempre la barra dritta e l’umiltà. Se ti innervosisci perchè perdi con la Juve allora sei presuntuoso, non capisci la tua dimensione”.

Tutti sulla corda

In ottica Bologna, sarà 3-5-2 senza lo squalificato Di Tacchio. “Abbiamo due centrocampisti nei quali nutro grande fiducia. Capezzi l’abbiamo visto l’anno scorso, è elemento di assoluta affidabilità, Lassana è più in ritardo, la condizione la prende solo giocando. Mi aspetto possa tenere qualche minuto in più se dovesse essere utilizzato – commenta il mister – Scelgo i giocatori che possano garantire tenuta, in relazione alla condizione fisica squadra pronta. Si va a Bologna per fare risultato, non voglio mettermi limiti in anticipo. In difesa Jaro e Bogdan sono tutti e due in grado di giocare, recuperati e disponibili. Tutti i convocati hanno possibilità di giocare dall’inizio, le scelte le ho fatte ma le comunicherò ai giocatori domani un’ora e mezza prima della gara, voglio tenere sempre tutti sulla corda, altrimenti si perde concentrazione. Ma uno deve avere le motivazioni per giocare in Serie A anche partendo dalla panchina, di motivazioni feroci ne abbiamo a mille, sappiamo che veniamo a capo delle partite quando riusciamo a sfruttare in pieno l’organico perchè spendiamo sempre molto a livello fisico. Per noi i 5 cambi sono una fortuna, vogliamo sfruttarli per alimentare i nostri concetti. Il modulo? Sicuramente la squadra sa giocare anche a quattro dietro, però ora non voglio fare un minestrone, voglio che si acquisiscano bene i concetti di gioco per poi successivamente trovare delle alternative tattiche”.

L’ultimo arrivato

L’unico che certamente partirà dalla panchina è Simy, “che è in ritardo di condizione, ma se serve un minutaggio breve secondo me può farlo. Il campionato è cominciato e il tempo per portarlo in forma è rappresentato anche dalle partite, non c’è più tempo per aspettare prima di metterlo dentro. Non bisogna tirare la corda più di tanto perché non ci sono i giusti tempi di recupero che ci sono quando le partite non ci sono. Lui è in netto ritardo, dobbiamo dosare il lavoro”.

Gli avversari arrabbiati

Due parole sul Bologna: “Non ci lasciamo ingannare dai risultati del precampionato, il calcio d’estate inganna. non mi sono fatto influenzare, conoscendo Sinisa Mihajlovic si sarà fatto sentire di brutto, troveremo una squadra concentrata e avvelenata. Il Bologna da anni viene indicata come possibile outsider per navigare dietro le big. Ha dei valori. Noi siamo gli ultimi arrivati, dobbiamo essere concentrarti sul far bene le cose che dobbiamo fare noi, gestire bene la tattica, stare corti. Abbiamo lavorato su di noi questa settimana, ogni domenica l’avversario è sempre molto forte e quotato, dobbiamo pensare a crescere sui nostri dogmi”. Al Dall’Ara la Salernitana si presenterà con oltre 1000 tifosi al seguito e tanti la saluteranno anche in stazione alla partenza: “La cosa mi fa estremamente piacere e nello stesso tempo mi dispiace perché non c’è possibilità di far venire ancora più persone allo stadio, tanti vorrebbero esserci e non possono”.

