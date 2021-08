Salernitana contro la Roma con il 3-5-1-1,Roma: staffetta Abraham-Shomurodov

Ancora pochi giorni di mercato davanti, ma per un paio di giorni stop alle trattative e attenzione tutta al campo: ci sono in palio altri tre punti pesanti e le venti squadre di A, con un calendario ancora molto spezzettato, proveranno a dare alla propria stagione il giusto abbrivio prima di congedarsi per due settimane e lasciar spazio alle Nazionali. Di seguito le ultime su Salernitana-Roma, raccolte da Tuttomercatoweb

▪ Salernitana-Roma – Domenica 29 agosto 2021, ore 20.45, stadio Arechi

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Salernitana 0 punti, Roma 3 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Senza rinforzi da due settimane, in emergenza a causa delle assenze di Strandberg, Veseli e Djuric, ma con la spinta di quasi 15000 tifosi. Servirà un’impresa alla Salernitana per frenare l’ascesa della super Roma targata Mourinho, ancor di più dopo la sconfitta di Bologna immeritata quanto devastante sul piano psicologico. Sarà quasi certamente 3-5-1-1, anche perché Simy è nettamente in ritardo di condizione e ha una mezz’ora al massimo nelle gambe. Esordio in A per capitan Di Tacchio, Obi agirà alle spalle di Bonazzoli. L’ex Sampdoria è seguito con curiosità dal commissario tecnico Roberto Mancini.

COME ARRIVA LA ROMA – Ultima partita prima della sosta e Mourinho chiederà uno sforzo sempre agli stessi per chiudere con 4 vittorie in altrettante partite da inizio stagione. Assenti Smalling per infortunio e Zaniolo (squalificato), ma per il resto lo Special One confermerà in blocco la squadra. Con Rui Patricio in porta e difesa formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina, solo quest’ultimo è in ballottaggio con Calafiori. A centrocampo largo ancora alla coppia Veretout-Cristante, mentre sulla trequarti Carles Perez prenderà il posto di Zaniolo al fianco di Pellegrini e Mkhitaryan. In attacco spazio ancora alla staffetta Abraham-Shomurodov con l’inglese dal primo minuto.

MERCATO:

Si avvicina Gagliolo, per Goldaniga c’è il problema dell’ingaggio mentre piace molto anche Vicari della Spal. In stand-by le soluzioni Caceres e Musacchio mentre Chabot non convince in pieno. Bisoli è il nome nuovo per il centrocampo.

fonte; tuttosalernitana.com