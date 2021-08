Sabato 29 agosto seconda giornata di raccolta di sangue straordinaria a Maiori

Seconda giornata di raccolta di sangue straordinaria a Maiori

Sabato 29 agosto sarà nuovamente possibile donare il sangue dalle ore 7.30 alle ore 10.30 Maiori nei pressi di Palazzo Mezzacapo.L’AVIS di Salerno, visto il gran numero di prenotati per Sabato 7, ha organizzato una seconda giornata di raccolta di sangue straordinaria in Costiera.Al fine di attenersi alle normative di prevenzione per la diffusione del Covid-19, si consiglia di prenotare la propria donazione telefonando dal 20 agosto allo 335-6574781.

Alcune raccomandazioni:

– si può donare da 18 a 65 anni (se prima volta non oltre 60 anni);

– peso non inferiore a 50 kg;

– intervallo di donazione: uomini 90 giorni, donne 180 giorni;

– i vaccinati con vaccino Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca) e Janssen possono donare dopo 40 giorni dall’inoculazione della prima dose;

– i vaccinati con vaccino Pfizer o Moderna possono donare dopo 15 giorni dall’inoculazione della prima dose.

Dai una mano alla vita, dona il sangue!