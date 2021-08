Roberto Saviano ospite a Ravello: “Non esiste che un festival molto importante cancelli un ospite non gradito”

Ravello. Questa sera Roberto Saviano è stato presso i Giardini del Monsignore come ospite dell’iniziativa “Esercizi di libertà” organizzato dal TLon, la scuola permanente di filosofia e immaginazione di Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

Una presenza a Ravello importante dopo il polverone dopo che Vincenzo De Luca aveva messo il veto sulla sua partecipazione al Festival di Ravello. Una vicenda che aveva destato molto scalpore ed aveva motivato le dimissioni di Antonio Scurati, da poco nominato alla direzione del Festival.

Lo stesso Saviano, sull’incontro di questa sera, aveva scritto pochi giorni fa sui social: «De Luca aveva cancellato la mia partecipazione al Festival di Ravello. Antonio Scurati, dopo il gesto censorio, si era dimesso dalla direzione del Festival. Maura e Andrea (@tlon.it), la cui vocazione alla libertà non si lascia intimidire, hanno percepito questa censura come una gravissima violazione della libertà di tutti gli intellettuali e artisti. Hanno organizzato questo evento il 22 agosto alle 21, proprio nello spazio dove il Presidente della Regione Campania decide di invitare o suoi amici o coloro che considera innocui. Rischioso trasformare gli eventi culturali in spazi in cui l’invito è concessione della politica, e sempre di più accade che ai vertici dell’organizzazione vengano scelte persone tra gli amici degli amici. Sono felicissimo ci sia anche @pif_iltestimone in questa battagliera serata. #Ravello libera!».

E questa sera durante la sua partecipazione all’iniziativa svoltasi a Ravello Roberto Saviano ha dichiarato: «Quello che è successo è stato molto brutto, terribile. Non è esiste che un festival molto importante, come quello di Ravello, cancelli un ospite non gradito». E parlando di Vincenzo De Luca ha aggiunto: «Quando diventi sindaco o presidente sei presidente di tutti, anche di chi non ti ha votato, anche di chi non ti supporta e sopporta».