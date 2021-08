Riprendiamoci le spiagge, oggi mobilitazione della Grande Onda , invito di Positanonews ad aderire e non fermarsi. Proprio ieri sera abbiamo visto Laura Cuomo e Serena Pane, attiviste impegnate in questa tematica, con Raffaele Attardi e altri che non sto a elencare ma vedo e riconosco, a Sant’Agnello in occasione di un concerto e parlavamo delle centinaia di messaggi che arrivano a Positanonews dalla Penisola Sorrentina per l’impossibilità di farsi un bagno da Massa Lubrense a Sorrento fino a Vico Equense, almeno 50 euro in coppia in questi giorni, se ti va bene, solo a Meta ci sono prezzi calmierati. Eppure la balneazione in estate , secondo noi, è una esigenza sociale fisica e psicologica, gli dicevamo di insistere su questa tematica che bene o male rappresentano sui social netowrk e con il gruppo facebook, mentre noi come giornale online siamo il punto di riferimento del territorio e ci tempestano, non siamo attori politici o sociali, quindi invitiamo all’iniziativa simbolica, che dovrebbe far seguito con denunce e appelli alle amministrazioni comunali ad obbligare a calmierare i prezzi in qualche modo gli stabilimenti balneari e la Capitaneria di Porto a Controllare . A proposito e di Tordigliano ne vogliamo parlare? Positanonews tutti i giorni denuncia il degrado, la sporcizia, la confusione, l’invasione via mare, l’inquinamento, ma non è zona di Parco Marino?

Grande Onda CONTA su di te

Appello alla mobilitazione popolare: “Riprendiamoci le spiagge”

Per pianificare l’occupazione delle spiagge libere attrezzate da effettuarsi in settimana, abbiamo fissato un incontro pubblico tra tutte le persone interessate a stendere il proprio telo, in segno di protesta, sulle spiagge negate per IL 17 agosto alle ore 19.30 in piazzetta Marinella a S. Agnello.

È preferibile la partecipazione diretta ma comunque chi non potesse esserci domani può inviare una mail a lagrandeonda1@gmail.com per dare la propria disponibilità e ricevere le coordinate di adesion