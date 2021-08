Venerdi 13 agosto sono stati smarriti due cuscini prendisole di colore bianco nel tratto di costa da Marina del Cantone al Porto di Piano di Sorrento. Lauta ricompensa a chiunque dovesse ritrovarli , chiamando al numero 3383033507.

Una richiesta di aiuto alla quale non ci sottraiamo, sia per solidarietà che per evitare cose galleggianti in mare che potrebbero essere ostacolo alla navigazione.