Ravello, traffico completamente bloccato al bivio di Castiglione

Ravello, costiera amalfitana. Critica la situazione al bivio di Castiglione dove il traffico scorre lentamente alternando momenti di blocco in direzione di Amalfi. Un autobus della Sita diretto a Ravello è passato ma non si è neanche fermato perché strapieno ed impossibilitato a far salire altri passeggeri, con tutti i conseguenti disagi per turisti e residenti costretti ad aspettare a lungo alla fermata. Purtroppo nel tardo pomeriggio mancano anche gli ausiliari del traffico che potrebbero cercare di rendere la situazione più scorrevole.

Il bivio di Castiglione rappresenta da sempre un punto critico della costiera amalfitana rappresentando il punto di ingresso ad Amalfi.

(foto e video di Valeria Civale)