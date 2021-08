Ravello , Salvatore Di Martino “Disponibile ad incontro con Di Palma”

Ravello, Costiera amalfitana . Il sindaco Salvatore Di Martino ha dato riscontro alla lettera a firma di un gruppo di una cinquantina di sostenitori di Rinascita Ravellese dove si chiedeva un immediato incontro tra lo stesso Di Martino e l’ex vicesindaco Ulisse Di Palma.

Un appello per trovare una sintesi per le prossime amministrative.

Positanonews ha ricevuto dai suoi sostenitori la risposta del sindaco Di Martino che pubblichiamo di seguito.

Non ancora pervenuta la risposta di Ulisse Di Palma

Carissimi tutti,

mi hanno profondamente emozionato le parole del vostro scritto. Il passaggio sulla mia vita amministrativa non fa una piega. Ho visto in quell’inciso che mi riguarda scorrere tutta la mia vita a servizio della mia amata Ravello tra successi e battaglie.

Mi ha fatto piacere la vostra intrapendenza che dimostra l’affetto e la stima che nutrite per me.

Voi mi conoscete benissimo e sapete che io non mi sono mai sottratro a nessuna istanza sollevata dai miei concittadini perché sento appieno la responsabilità del mio ruolo.

Il vostro accorato e sentito appello mi induce per l’amore che vi voglio ad accettare la vostra richiesta.

Questo non vuol certo rappresentare un senso di debolezza ma al contrario un atto di forza che se necessario, metterò in campo per rispettare la vostra volontà di sostenitori e concittadini.