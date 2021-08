Ravello, l’ex vicesindaco Ulisse Di Palma: “Lanciare il cuore oltre la barricata e spendersi per la città”

Ravello. Ulisse Di Palma, ex vicesindaco dimissionario della città della musica, pubblica un post sulla sua pagina Facebook: «Lanciare il cuore OLTRE la barricata e spendersi per la città è l’imperativo categorico che anima il gruppo di amici OLTRE. Lasciamoci alle spalle questi anni di dolore per la pandemia e anche di incomprensione politico/amministrativa. L’obiettivo è andare OLTRE, letto nel superamento dei vecchi schemi, dei pregiudizi, degli egoismi e, di conseguenza, del protagonismo esasperato.

Siamo figli dei nostri tempi, nelle cui vene scorre sangue ricco di umanità e di cultura, pilastri sui quali poggiare il nostro impegno pubblico che deve tendere alla condivisione, alle scelte programmatiche, al coinvolgimento. Tenere la barra dritta negli anni a venire non sarà cosa facile per il singolo, ma con il concorso di tutti sicuramente sarà più agevole e praticabile.

Che la Mamma terrena di Gesù Cristo Assunta in cielo illumini il cammino di tutti noi e, conducendoci per mano, ci aiuti a vedere nell’altro, nel cittadino avversario politico, non il nemico da abbattere, ma un potenziale portatore anch’egli di Humanitas e spirito collaborativo. Andare OLTRE si può e si deve».