Ravello ha un nuovo medico di base: ecco il dott. Mario Rascato

Ravello. In un momento di piena crisi sanitaria per la costiera amalfitana ecco finalmente un nuovo medico di base per la città della musica, si tratta del dott. Mario Rascato, volto ben noto in tutta la costiera amalfitana.

Originario di Torre Annunziata, Rascato è molto apprezzato da colleghi e pazienti che vi hanno avuto a che fare. E’ sempre stato all’opera in tutta la costa d’Amalfi nella squadra del 118 più volte intervenuta per malori o infortuni sul territorio amalfitano.

Nell’ultimo periodo la situazione sanità in costiera amalfitana non ha sicuramente brillato. Punti critici da Ravello a Positano rendono il lavoro della postazione di Amalfi – con sede a Castiglione – un vero inferno. Nelle scorse settimane, infatti, il personale sanitario si è visto costretto a decine di interventi con uno dei pochi medici disponibili sul territorio, il dott. Rascato.