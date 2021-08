Ravello, Giuseppe Conte atteso per la presentazione del nuovo libro di Enrico Passaro

Ravello, Giuseppe Conte per la presentazione del nuovo libro di Enrico Passaro.

Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato” è il titolo del libro di Enrico Passaro, responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appuntamento è per mercoledì 18 agosto, nella cornice dei giardini di Villa Cimbrone. Per l’occasione è atteso anche l’ex premier Giuseppe Conte, con cui Passaro ha collaborato per circa tre anni, dal 1° giugno 2018 al 13 febbraio scorso.

Dopo un’esperienza di operatore sociale all’Ispes, Passaro, originario di Cava de’ Tirreni, ha lavorato, dal 1985 al 2000, da funzionario prima, e poi da dirigente, al Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’Economia.

Dal 2000 al 2009 ha prestato servizio alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Si occupa di attività protocollare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: ha fatto da cerimoniere a sette Presidenti del Consiglio: Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e Mario Draghi.