Ravello, ecco il logo di Rinascita Ravellese, la lista del sindaco Salvatore Di Martino

Ravello, Costiera amalfitana. Ecco il logo di Rinascita Ravellese, la lista del sindaco Salvatore Di Martino A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le prossime amministrative il gruppo Rinascita Ravellese presenta il suo nuovo logo. Stile nuovo, colori vivaci e come simbolo l’albero della vita simbolo di nascita e rinascita. Emblema di una nuova vita che si basa su solide radici. Grande entusiasmo dei neo candidati che sono già a lavoro con gli attuali consiglieri in carica