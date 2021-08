Ravello, controlli di Carabinieri e Guardia Costiera sulla spiaggia di Castiglione

Ravello. Questa mattina i Carabinieri, coadiuvati anche dagli uomini della Guardia Costiera, hanno effettuato dei controlli sulla spiaggia di Castiglione. In piena estate e con un numero di bagnanti sempre molto alto le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in varie spiagge della costiera amalfitana al fine di assicurare il rispetto delle regole, a partire dal necessario distanziamento tra gli ombrelloni e dei lettini, alla regolamentazione degli ingressi sia nelle spiagge private che pubbliche, al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza che in questa estate ancora segnata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 diventa ancora più importante. Ricordiamo che il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta elevate sanzioni e può comportare, nei casi più gravi, anche la temporanea chiusura degli stabilimenti.

Insomma, un’estate all’insegna del rispetto delle regole grazie alla supervisione degli uomini delle Forze dell’Ordine a tutela di residenti e turisti.