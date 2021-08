Ravello, auguri ai promessi sposi Annamaria Cosentino e Marcello Torre

Ravello (Costiera amalfitana) auguri ai promessi sposi Annamaria Cosentino e Marcello Torre.

Annamaria Cosentino e Marcello Torre hanno festeggiato ieri la loro promessa di matrimonio. Un primo passo importante che li porterà al coronamento del loro sogno d’amore e a pronunciare il loro fatidico “Si”.

In questi tempi, molto difficili, sotto ogni punto di vista, siamo lieti di riportare e celebrare, notizie come questa, che ci aiutano a mettere in risalto la potenza e la forza dell’amore.

Tanti i post sul profilo Instagram della coppia e soprattutto tanti gli amici che hanno partecipato con emozione alla loro promessa.

Ai due futuri sposi la redazione di Positanonews augura di cuore tantissima felicità e serenità, affinché l’amore che si legge nei loro occhi possa accompagnarli per tutta la vita.