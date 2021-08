Ravello: ancora un guasto alla condotta idrica di Via Zia Marta.

A causa di un ulteriore guasto alla condotta idrica di Via Zia Marta, pure interessata poco più di un mese fa da un importante intervento di sostituzione della vecchia tubatura da parte dell’Ausino Spa, in alcune zone del territorio comunale si registrano nuovamente cali di pressione e diffuse mancanze di acqua che potrebbero estendersi anche in altre parti del territorio comunale.

Gli operai sono già al lavoro per il ripristino.

Si raccomanda, sin da ora, un uso responsabile e razionale della risorsa idrica, atto ad evitare inutili sprechi che arrecherebbero ulteriori disagi alla collettività.

Si rimette in allegato la nota, appena pervenuta, a firma del Direttore Tecnico dell’Ausino Spa Massimo Martucciello, sul guasto di questa mattina alla condotta idrica di Via Zia Marta.

Video e foto di Valeria Civale