Ravello, al Costa d’Amalfi vogliono eliminare il tecnico di laboratorio durante la notte ed i festivi.

Un nuovo attacco al P.O.COSTA D’Amalfi: ora si cerca di togliere il tecnico di laboratorio la notte ed i festivi: non vi è alcuna garanzia che l’apparecchio garantisca gli stessi esami con la stessa accuratezza e poi se si blocca che si fa ? Chiudiamo il PS? Gli esami attualmente vengono validati dal dirigente di laboratorio per via telematica da Salerno ora i medici di PS ,che non hanno alcuna competenza di laboratorio, se ne dovrebbero assumere la responsabilità! A rischio la salute dei cittadini solo per risparmiare il tecnico di laboratorio! Vergogna!

In allegato la delibera.