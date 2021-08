Rai 3 a Positano per il tutto esaurito, i ristoratori: “Stressati, ma felici”

La Rai sbarca in costiera amalfitana e a Positano con il servizio di Fabio d’Alfonso per documentare il tutto esaurito dai turisti in nella città verticale. Si tratta di numeri da urlo, che la perla della costiera non registrava ormai da tempo, con un notevole afflusso anche grazie al ritorno di americani e inglesi. Molto bella e anche affollata ovviamente. Una perla davvero – hanno commentato alcuni turisti in vacanza a Positano e diretti nel resto della costiera.

A Positano si registra il tutto esaurito per ristoranti e alberghi, e lo testimoniano gli stessi albergatori come Giovanni Capilongo dell’Hotel Le Agavi: La stagione sta andando molto bene. A partire dal 5 luglio abbiamo ricevuto moltissime prenotazioni sia dal mercato europeo, americano, Emirati Arabi e in piccola parte dal mercato asiatico. Positano offre tantissime cose, abbiamo escursioni, noleggio barche, eventi.

Non è mancata la tappa della Rai al ristorante Chez Black, ormai icona di Positano. Titina Russo ha commentato: Più di questo non credevamo mai di poter lavorare tanto. Sono tornati yacht, è tornato tutto. Quest’anno ci hanno stressato, però siamo felici.