Ragazze nude in strada a Positano, niente di volgare era un servizio del famoso fotografo di moda Mat Abad . Commenti inappropriati e ilari per questa scena che non era per niente scandalosa, Positanonews non riprende il volgare o scene disgustose solo per il gusto di farsi leggere. Anzi accostare la volgarità e l’indecenza a questa scena è di chi non mastica di arte, il “nudo” è una forma d’arte molto amata , ci rivela nella nostra essenza corporea.

Il fotografo ha scelto la Costiera amalfitana e in particolare uno degli scorci più panoramici di Positano, per uno shooting fotografico. Il particolare è che le sue modelle si sono presentate completamente nude per gli scatti, vestite solo di un cappellino da coniglietta stile Playboy , tra lo stupore dei passanti. L’immagine è di quelle che sicuramente non lasciano indifferenti: cosa ci fanno quattro bellissime donne, sorridenti, completamente nude, sul curvone panoramico nei pressi dell’hotel San Pietro di Positano, dove si può ammirare la perla della Costa? Accade anche questo, in una estate strada ma in cui la Costa d’Amalfi è tornata più glamour che mai, con presenze eccellenti di vip (ultimi in ordine di tempo la coppia dell’estate Jennifer Lopez e Ben Affleck) e personaggi vari: si tratta di uno shooting fotografico che per la gioia degli occhi di chi è rimasto fermo nel traffico attendendo la fine degli scatti è diventato subito virale.

Foto 2 di 2



Fotografo, auto d’epoca, modelle: alle ragazze, che rispondono ai nomi di Courtney Mawhorr, Sierra Brave, Asalia Yusupova e Madison, è stato fatto indossare un cappellino da conigliette di Playboy ed ecco che la Costiera si è trasformata per un po’ in un party di quelli cari a Hugh Hefner. Questione di pochi minuti, poiché Mat Abad ( un nome che fa fare facili ironie ed accostamenti, ma non è per niente matto dai servizi geniali che ha fatto, ndr ) il noto fotografo di moda ha avuto giusto il tempo di immortalare le meravigliose ragazze, con tanto di pizza, e poi coprirle e farle tornare nella loro residenza in Costiera.

La foto non è stata scattata in pieno centro, ma sulla S.S. 163 Amalfitana , a Laurito, nel tratto poco urbanizzato che va verso Praiano, e in un’ora , all’alba, dove davvero in pochissimi le hanno viste, nulla di volgare, secondo noi, ma tutto è opinabile, fino a pochi decenni fa si coprivano opere di artisti con le foglie di fico, non siam a questo livello, ma sicuramente non c’è volgarità e indecenza, come altre scene di dubbio gusto che abbiamo visto e preferito di non riprendere, poi la bellezza salverà il mondo e un pò di gioia e argomenti che non siano sempre il Covid non fa certamente male.