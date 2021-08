Questa sera inaugurazione del Club Napoli Città di Sorrento

Questa sera al Tennis Montariello avverrà l’inaugurazione del Club Napoli Città di Sorrento del presidente Gaetano Mastellone. Alle ore 18 apertura spazio per il Museo Maradona, rivolto a tutti gratuitamente; alle ore 21 cerimonia Notte Azzurra per i Soci e parenti in cui ci sarà la premiazione “Roberto Fiorentino”, un dibattito sul “Napoli fra Covid e post Covid e prospettive”, la presentazione del libro di Nello Odierna “Diego Armando Maradona unico e per sempre”, moderato da Monia Alloggio ed il gemellaggio tra i club del Napoli della penisola sorrentina. Ospiti presenti all’evento, condotto da Nino Lauro, Raffaele Auriemma, Gianni Improta, Luigi de Canio.