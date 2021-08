Quanto costa Ocean Victory, lo yacht di 140 metri che ormeggia a Capri

Il nuovo mega yacht si posiziona sul segmento più alto del mercato in termini di qualità e performance, e si caratterizza per la complessità, per l’elevato contenuto tecnologico, l’innovazione e per l’estrema cura del dettaglio degli allestimenti interni ed esterni.

La configurazione interna di Ocean Victory è stata progettata per ospitare comodamente fino a 26 ospiti in 13 cabine. È anche in grado di trasportare fino a 50 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza di mega relax su uno yacht di lusso. La sua costruzione è costata ben 300 milioni di dollari. Ora è di proprietà di Viktor Rashnikov, oligarca e miliardario russo, a capo della MMK, fonderia e acciaieria russa, 30esima azienda al mondo in questo settore. Nel 2014, Rashnikov ha sborsato la cifra da capogiro per farsi costruire il suo Ocean Victory.