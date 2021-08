PUGNO DURO BRITISH: IL TAR BOCCIA LA SOPRINTENDENZA IN MERITO AD UN CONDONO EDILIZIO AD ISCHIA

Una bocciatura piena è arrivata di recente alla Soprintendenza di Napoli, dai giudici del TAR Campania, che hanno accolto il ricorso di un cittadino inglese, che si era visto recapitatare una richiesta di integrazione documentale dopo l’avvenuto rilascio, da parte del dirigente dell’ufficio tecnico e del responsabile del paesaggio del comune di Forio d’Ischia, del regolare “Permesso in Sanatoria”.

Il proprietario inglese aveva acquistato nel 2005 una casa sull’isola, oggetto di domanda di condono edilizio, presentata in precedenza nel lontano 1995. Completata l’istruttoria di rito, avendo acquisito il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, l’amministrazione foriana, aveva trasmesso alla Soprintendenza la relativa documentazione tuttavia, trascorso il termine di legge per la formulazione del parere, la Soprintendenza napoletana era rimasta silente.