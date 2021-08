Provincia di Salerno: il PUC di Conca dei Marini è coerente alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Con Decreto n. 108 del 10/10/2021, del Presidente della Provincia di Salerno risulta che il PUC del Comune di Conca dei Marini può essere dichiarato coerente con il PTCP di Salerno fatta salva ogni altra prescrizione contenuta nei pareri di legge, nonché quelle degli Enti tutori relativamente ai vincoli presenti sul territorio comunale.

Si precisa, altresì, che la coerenza è accertata alla condizione che, in sede di approvazione, non vengano accolte osservazioni che determinino modifiche allo strumento urbanistico in contrasto con le prescrizioni contenute nel PTCP e che il Comune, a seguito delle integrazioni prodotte e trasmesse, valuti una eventuale attività di pubblicazione dei menzionati nuovi atti prodotti.

Si attesta infine che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal PTPC.

Decreto n. 108 del 10/10/2021