Progetto Namaste: a Praiano il primo Festival diffuso di Yoga e Meditazione

A settembre l’intero borgo di Praiano si trasformerà in un’oasi olistica

Namasté Praiano è il primo Festival di Yoga e Meditazione lanciato e organizzato da Vivi Zingone, fondatrice dell’agenzia turistica e didattica ProYecto España con sede a Napoli e proprietaria di Palazzo Zingone a Praiano, con il supporto del Comune di Praiano e del Distretto Turistico Costa D’Amalfi.

Un evento diffuso che si svilupperà in due appuntamenti (10-12 / 24-26 settembre 2021) che prevede una serie di lezioni di yoga e di meditazione, la mattina e il pomeriggio, all’aperto in spazi pubblici, e all’interno di alberghi e case vacanze, guidate da insegnanti certificati locali.

Tema centrale del festival sarà l’eco-sostenibilità. L’invito, infatti, è quello di comprendere l’importanza e il rispetto per l’ambiente circostante, partendo proprio dalla consapevolezza di se stessi. E non esiste luogo migliore in tutta la Costiera come Praiano dove sperimentare questa rinnovata coscienza. Il borgo, infatti, sospeso fra cielo e mare, è amato da turisti e residenti per l’atmosfera silente che si respira in ogni angolo e per i suoi paesaggi mozzafiato.

“Il progetto nasce da un’idea in cui convergono tutte le energie di una vita, in cui il profilo personale e le proprie radici da sempre si sono saldate ai miei obiettivi professionali. Infatti, la consapevolezza che questo difficile periodo socioeconomico ci ponesse di fronte a un bivio, ha fatto si che il dovere di salvaguardare la propria, la nostra identità divenisse vera e propria fonte di ispirazione. Superficialmente potrebbe apparire come il delinearsi di una perfetta sinergia tra lavoro e passione; tuttavia, nella sostanza si configura come una delicata trama di alchimie tra un forte investimento emotivo, che da secoli lega la mia famiglia alla propria terra e alla propria storia, e un intenso approccio professionale svolto da sempre all’insegna del recupero dei valori culturali. Praiano ha una sua identità e dobbiamo metterla in risalto. Una identità legata all’ambiente, alla tranquillità e alla vacanza all’insegna del riposo e della ricarica energetica psicofisica, facendo attenzione al rispetto per la natura rigogliosa che la circonda,” dichiara Vivi Zingone.

Si comincia, quindi, la mattina preso con una una sessione di Surya Namaskar, il celebre saluto al sole, in piazza San Luca, dove Farida Kolia, guiderà i partecipanti in una sequenza di movimenti per risvegliare il corpo e iniziare la giornata con gratitudine e gentilezza. Costantinopoli, invece, sarà lo scenario perfetto per una lezione dinamica di Vinyasa Yoga. Per gli amanti di posizioni più dolci a Palazzo Zingone, Emiliana Sorrentino condurrà una lezione di Longevity, mentre Anna Ruocco all’Hotel Smeraldo farà scoprire tutti i benefici del metodo Feldenkrais©. Resistenza e brio saranno invece le qualità che verranno sviluppate durante una sessione di Hatha Yoga all’Hotel Tramonto D’Oro. Per chi invece volesse sperimentare le asana (posizioni) giocando con la leggerezza della forza di gravità Anna Ruocco ospiterà nel suo studio una lezione di Body Flying.

Il pomeriggio, invece, è all’insegna della pace interiore. Alle 15:30, infatti, l’area naturalistica che sovrasta il ponte della Praia farà da cornice a una meditazione di un’ora immersa nella natura per riequilibrare il sistema nervoso e ritrovare una propria centratura. Stretching dei meridiani, invece, sarà il tema della sessione ospitata all’interno dell’Hotel Costa Diva, mentre un alternarsi di posizioni dinamiche e lente saranno il centro di Yoga Fusion presso Casa Angelina. Sul rilassamento attivo verterà la lezione di Yin Yoga e Campane Tibetane a Palazzo Zingone, mentre Hatha Yoga e Yoga Nidra, presso l’Hotel Margherita, accompagneranno i partecipanti in un lento e profondo ascolto del proprio corpo volto a rilasciare ogni tipo di tensione e negatività per recuperare una nuova connessione con se stessi.

Il programma offre sessioni a diversi orari della giornata dove ognuno potrà prenotare liberamente seguendo le proprie inclinazioni sulla piattaforma Namaste Praiano.

Le sessioni di yoga saranno gratuite per i turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive di Praiano durante il periodo del Festival.

Per informazioni e prenotazioni: namastepraiano.it