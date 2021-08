Profondo rosso: A chi giova ?

Frequentemente mi chiedo a chi giova l’operato del garante della privacy.

Non al cittadino che deve fornire quotidianamente i suoi dati per ottenere beni e servizi, mostrare la carta di identità, il passaporto, la tessera sanitaria, la carta di debito o di credito; non può esimersi dal farlo. Non ad una persona anziana che deve accedere ad un sito ed è costretto a perdere tempo per dare il proprio assenso all’utilizzo dei cockies e lasciarsi inondare da messaggi pubblicitari del tutto inutili se l’anziano gode della lauta pensione sociale e molto fastidiosi se ha problemi di vista e/o di udito, se ha un PC obsoleto ed una connessione scadente.

Non giova ai ragazzi che, invece di imparare a decidere autonomamente, a maturare a crescere, si lasciano catturare da sirene suadenti e, come miti pecorelle, ne seguono i consigli per gli acquisti.

Non giova a chi deve lavorare al computer per lunghissime ore e viene costretto a subire lo scorrimento veloce di scritte ed immagini mentre sta svolgendo un lavoro non sta giocando.

Giova moltissimo a chi raccoglie i dati che noi gli forniamo e li vende alle imprese, ai politici, ai ricercatori, a tutti coloro che sono disposti ad acquistarli.

Giova a chi si nasconde, a chi non può o non vuole far sapere i fatti propri, a chi evade il fisco, a chi gestisce affare illeciti, a chi effettua pagamenti in contanti per riciclare danaro di provenienza illecita, a chi consegna alla clientela privata che non può recuperare l’iva pagata fatture annullate, a chi non vuole che la persona alla quale chiede somme non dovute metta il naso nei suoi affari fiscali.

Giova all’impiegato che non vuole lavorare e rende l’accesso agli atti impossibile.

Rende la giustizia ancor più ingiusta allorché chiede che l’accesso agli atti sia chiesto da un magistrato pur sapendo che in sede civile è l’attore che deve provare quanto afferma e spetta al convenuto fornire la prova contraria; colui che non consente l’accesso agli atti priva il richiedente del diritto di provare che l’attore è mendace o lo costringe a rivolgersi al giudice penale per ottenere il negato accesso agli atti.

Qual è il motivo per cui ai dirigenti scolastici non debbano essere consegnati gli elenchi del personale e degli allievi vaccinati e dei non vaccinabili ? Qual è il motivo per cui possono ricevere i dati anagrafici e familiari del personale e degli allievi e non l’elenco dei vaccinati e dei non vaccinabili ? I dirigenti scolastici ed il personale scolastìco deve tutelare il segreto professionale e lo farà con estrema cura. Ne sono certa.