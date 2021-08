Procida sarà ancora un calciatore del Sorrento!

Ennesima, importante, riconferma in casa Sorrento. Emanuel Antonio Procida, attaccante esterno che già lo scorso anno ha vestito la maglia rossonera, sarà a disposizione di mister Renato Cioffi sin dal raduno in programma domani. Per Procida 21presenze nella passata stagione con 685 minuti giocati e la soddisfazione di una rete, quella realizzata ad Altamura che sigillò lo 0-2 finale per i Costieri. “Sono molto contento di restare a Sorrento – ha dichiarato Procida – e confido di ripagare nel miglior modo la fiducia della società. Non vedo l’ora di poter giocare allo stadio Italia con i tifosi sugli spalti, speriamo di renderli felici centrando gli obiettivi che ci siamo prefissati”.