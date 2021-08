Prima vittoria in tribunale per Britney Spears: il padre rinuncia a essere suo tutore . Ne parla Barbara Visentin in un articolo de Il Corriere della Sera. L’hashtag #freeBritney è subito balzato in tendenza sui social, questa volta non per protestare in difesa della cantante, ma per festeggiare quella che pare essere una prima, parziale vittoria nella battaglia legale contro la tutela del padre. Jamie Spears, il padre di Britney Spears, avrebbe infatti accettato di farsi da parte e rinunciare al controllo sulle finanze (e quindi su gran parte della vita) della popstar che esercita da 13 anni, un controllo oppressivo che Britney ha pubblicamente denunciato in tribunale un paio di mesi fa, dicendo di voler riprendere in mano la sua vita.

La rinuncia «quando sarà il momento giusto» Un punto di svolta inaspettato nella vicenda della star 39enne americana, visto che solo pochi giorni fa il tribunale di Los Angeles aveva respinto la sua richiesta di liberarsi della tutela paterna, cominciata nel 2008 dopo un crollo mentale e mai più rimossa, nonostante negli anni la cantante si sia ristabilita e abbia portato avanti una (lucrativa) carriera di successo. L’entusiasmo, però, va commisurato ai fatti: Jamie Spears ha acconsentito ad abdicare dal suo ruolo «quando sarà il momento giusto», stando agli ultimi documenti depositati in tribunale: «Spears non ritiene che una battaglia pubblica con sua figlia riguardo al suo ruolo di tutore sarebbe nel miglior interesse di lei – ha fatto sapere un legale -. Quindi intende lavorare con il tribunale e con il nuovo avvocato della figlia per preparare una transizione ordinata verso un nuovo tutore, come già stava facendo con l’avvocato precedente». E ancora: «Il signor Spears continuerà a fare il suo lavoro diligentemente e non sarà sospeso o rimosso, certamente non sulla base di false accuse. È d’accordo a farsi da parte quando sarà il momento giusto, ma la transizione dovrà essere ordinata, risolvendo le questioni in sospeso davanti al tribunale».