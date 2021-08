Prima tranche fondi PNRR per il turismo: da Sorrento e Capri gli operatori turistici chiedono un incontro con l’assessore regionale. Riportiamo di seguito le parole di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Graziano d”Esposito, Presidente Atex Isola di Capri, Pietro Cannavacciuolo, Presidente Atex Meta, Bernardo Amodio, Presidente Atex Napoli, e Fabrizio Di Gennaro, Presidente Atex Vico Equense.

PRIMA TRANCHE FONDI PNRR PER IL TURISMO.DA SORRENTO E CAPRI GLI OPERATORI TURISTICI CHIEDONO INCONTRO URGENTE CON ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO

Non possiamo rimanere indietro… Non possiamo restare esclusi…

Non possiamo restare a guardare….

Per questo abbiamo scritto questa lettera”aperta all’assessore regionale al Turismo.

Gentile Assessore Regionale al Turismo Casucci

Ci rivolgiamo a Lei in quanto massimo esponente istituzionale nella nostra Regione per il Turismo.

Come saprà a giorni la Commissione Europea comunicherà formalmente l’erogazione dei primi 24,9 Miliardi dei fondi PNRR.

Sarebbe Importantissimo sapere, attraverso un Suo intervento, quanti e per quali misure sono i fondi destinati al Turismo in questa prima tranche, quali progetti collegati al Turismo potranno essere destinati alla nostra Regione e come poter organizzarci in Campania per usufruire di parte dei 247 milioni destinati a finanziare progetti legati alla digitalizzazione nel turismo.

È fondamentale essere in prima linea su tali argomenti.

È fondamentale coinvolgere non solo i consulenti ma soprattutto coloro che rappresentano le associazioni della filiera turistica.

Sarebbe Importantissimo che Lei convocasse su questi temi i TAVOLI REGIONALI della filiera turistica per informare gli operatori turistici e per raccogliere specifiche esigenze/proposte su questa priorità.

Siamo certi che condividerà la nostra richiesta.