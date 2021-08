Praiano, vicenda grotte di Suppraiano. I chiarimenti: “Delimitazione per sicurezza dei bagnanti”

Giungono spiegazioni in merito alla vicenda che la scorsa settimana ha interessato Praiano, in costiera amalfitana e le grotte di Suppraiano. I cittadini praianesi avevano scritto a Positanonews nella speranza di ottenere chiarimenti in merito all’interdizione nei pressi della grotta.

La zona è stata delimitata per questioni di sicurezza – ci spiegano. Molte imbarcazioni piccole giungono a velocità molto sostenuta, il bagnante si spaventa o rischia l’infortunio. La delimitazione è necessaria per salvaguardare la vita umana in mare.

Dunque la delimitazione in questione impedisce alle imbarcazioni a motore di entrare, ma non impedisce l’accesso ai bagnanti o natanti. Iniziativa sostenuta da Positanonews e senza dubbio anche dai cittadini, che potranno godersi una delle grotte più belle d’Italia in tutta sicurezza.