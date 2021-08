Praiano senza energia elettrica. Di Martino “Cavo sotterraneo bruciato da sostituire” , Gagliano “E’ una vergogna, 12 ore senza notizie”

IL COMMENTO DI SALVATORE GAGLIANO IMPRENDITORE TURISTICO, TITOLARE DELL’HOTEL TRITONE, MA ANCHE EX SINDACO E CONSIGLIERE DELLA REGIONE CAMPANIA

Egregio Sindaco e’ giusto che Lei sappia che questa informazione ci giunge dopo circa 12 ore in cui siamo senza luce e nel contempo l’Enel ha procurato 3 gruppi elettrogeni per risolvere il problema per alcuni…. dimenticandosi che esistono anche i cittadini e le attività turistiche di Praiano. Si faccia sentire perché l’interruzione di un servizio pubblico per tante ore rappresenta un’autentica vergogna che non possiamo digerire facilmente. Le preciso che i dipendenti dell’enel che hanno

Posizionato 3 gruppi elettrogeni lungo la

Strada x Positano ad una mia specifica domanda hanno risposto che i gruppi elettrogeni erano finiti. Per cui non si illuda che arriveranno . E’ una vergogna . La costiera amalfitana al top come imprenditoria turistica ma

Sotto zero per ciò che è pubblico ! E qualcuno

Mi denunziasse sarei ben felice di rispondere davanti ad un magistrato per spiegare bene ciò che avviene e poter capire questa diversità di comportamenti visto che tutti la

Bolletta elettrica la paghiamo e basta un giorno di ritardo e scatta la mora. Ps preciso che ciò che dico e tutto

Documentato. r