Praiano, mossa a sorpresa di Giovanni Di Martino , lanciare candidato sindaco Andrea Castellano. In fibrillazione la politica praianese, vicino al sindaco Giovanni Di Martino sarebbe rimasto Irace che sta cercando di fare un colpo a sopresa candidando il giovane Andrea Castellano come sindaco, cosa che punterebbe a spaccare il fronte dei Castellano vicini ad Annamaria Caso , opzione voluta anche dai Ruggiero vicini a Di Martino. Il Movimento Cinque Stelle si sta organizzando, mentre Annamaria Caso continua a correre aggregando altre forze locali . Occhi puntati sulla commissione edilizia che si dovrebbe fare per il prossimo consiglio, si parla di possibili intese elettorali legate appunto all’operare di questa commissione .