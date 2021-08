Praiano: l’accesso alle Grotte di Suppraiano “transennato” da boe

Giunge una segnalazione dalle acque di Praiano, in costiera amalfitana. La zona delle Grotte di Suppraiano pare sia “transennata” dalle boe che ne impediscono l’accesso. I cittadini ora chiedono chiarimenti e – a detta loro – l’interdizione vige ormai da alcuni giorni.

Le Grotte di Suppraiano sono davvero poco conosciute. In realtà Praiano è caratterizzata da una storia tanto antica quanto affascinante. Pare infatti sia stato fondato in epoca romana e fu poi scelto dai dogi amalfitani come residenza estiva, ottenendo quindi lo status di località turistica già nel Medioevo. La Cala della Gavitella è un luogo meraviglioso, la Grotta dell’Africana e di Suppraiano non sono da meno.